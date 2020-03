Coronavirus, dopo 75 anni salta la commemorazione dell'eccidio di Salussola

Annullata per la prima volta la cerimonia dell’eccidio di Salussola del 1945. In ottemperanza alle norme decretate dal DPCM del 4 marzo, il comune si è visto costretto ad annullare la cerimonia a ricordo di quel giorno. La commemorazione avrebbe dovuto tenersi domenica 8 marzo. Come comunicato dall'Anpi, nel rispetto della memoria di questa giornata verranno comunque depositate, in via ufficiosa dal sindaco Carlo Cabrio, le corone d'alloro presso la Piazza del Municipio.