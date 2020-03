Coronavirus, Corradino: "Abbiamo alcuni casi ma rispetto a altre province sono minimi" VIDEO

Il sindaco di Biella Claudio Corradino nell'ormai consueto appuntamento giornaliero in diretta social, in questa emergenza Coronavirus, ha fatto il punto della situazione e invita alle norme di prudenza.

"La situazione è cambiata rispetto a ieri ma nulla di preoccupante. Oggi abbiamo alcuni casi nel Biellese ma in proporzione con altre province, sono veramente minimi. Nella maggioranza dei casi si tratta di quarantena volontaria. Abbiamo a Biella un ottimo sistema sanitario che sta lavorando benissimo. Usate le normali norme e cercate di stare a un metro di distanza e non ci saranno problemi. Alcune palestre e società sportive invitano a portare i bambini per compiti e attività ricreative. Non è una cosa ben fatta perchè i bimbi giocano non stanno a un metro e il contatto possono portarlo ai nonni a casa. L'attività se va fatta bisogna tenere i ragazzini a un metro di distanza. Voglio avvertire queste associazioni che noi faremo ampi controlli per confermare che vengano rispettate le norme. Non abbiamo voglia di espandere il virus oltre misura e stiamo facendo molto per contenerlo. Non buttiamo tutto via in luoghi dove non ci siano le corrette norme. E' una norma prudenziale che porterà in pochi giorni ad abbassare il livello di rischio. Cerchiamo di stare a casa e frequentiamo i luoghi aperti, non buttiamo a mare i sacrifici. Non cadiamo nella paura, viviamo normalmente tenendo presente le norme di distanza, evitiamo di darci la mano quando ci salutiamo. Le istituzioni stanno lavorando per noi insieme ai medici e infermieri, a loro va tutto il nostro ".