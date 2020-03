Coronavirus, Asl Biella sospende le attività. Prime indicazioni per i cittadini

È stata disposta dall’Unità di Crisi regionale, la sospensione immediata di tutta l’attività chirurgica ordinaria ed ogni intervento sanitario che implichi l’utilizzo delle sale operatorie, ad eccezione degli interventi chirurgici urgenti, salvavita o di tipo oncologico. A partire dai prossimi giorni, il Centro Prericoveri contatterà i pazienti per fornire loro indicazioni.Inoltre, come disposto da una direttiva dell’unità di crisi, da venerdì 6 marzo inizierà la sospensione delle attività ambulatoriali programmate con priorità D (differibile) e P (programmabile). Saranno garantite solo le prestazioni con priorità B (breve) e U (urgente), previo pre-triage. Saranno sospesi gli accessi diretti di ECG e RX Torace, panoramica dentaria, rx apparato urinario e addome. Il provvedimento di sospensione è esteso anche agli ambulatori di cure primarie e di accesso pediatrico presenti nelle Case della Salute.

Anche le prenotazione di visite ed esami ambulatoriali con priorità P e D sono sospese presso il CUP Regionale, le farmacie e in tutte le sedi CUP dell'ASLBI, ad eccezione delle prestazioni con priorità B ed U. L'attività dei centri prelievi proseguirà regolarmente, nel rispetto delle raccomandazioni regionali e ministeriali per il contenimento del Covid-19.

Da lunedì 9 marzo saranno sospese le Commissioni della Medicina Legale. Sempre da lunedì prossimo, sarà sospesa la prenotazione di prestazioni in libera professione intra moenia (in ospedale) e anche l'effettuazione di quelle già prenotate. Per le attività di screening saranno date ulteriori indicazioni nei prossimi giorni, previsto confronto con le autorità regionali.Tali provvedimenti sono stati finalizzati al contenimento della diffusione del covid-19, così come da disposizioni ministeriali e regionali.