Partito Comunista: "Per una sanità pubblica gratuità e di qualità"

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa del Pci Biella Vercelli. "Nei giorni difficili che il nostro paese sta attraversando appare chiaro, senza nessuna possibile scusa accampabile se non nella malafede, che il nostro sistema sanitario pubblico appare sotto sforzo e (a detta di alcuni) sul punto di vacillare... il punto focale è che "purtroppo" la sanità pubblica non è gravata tanto dalla dilagante e gravosa presenza del Coronavirus, quanto dal fatto che questa emergenza sta facendo emergere le problematiche e le mancanze generate da anni di sprechi e tagli sempre volti a favorire l'affermazione del profitto e della speculazione di pochi a scapito della salute pubblica in un ottica di privatizzazione progressiva e silenziosa di matrice liberista.

Per la difesa e lo sviluppo del nostro Sistema Sanitario Nazionale, che nonostante il malgoverno rappresenta un virtuoso esempio studiato ed emulato a livello mondiale dalla sua istituzione nel 1978, il 7 marzo 2020 il Partito Comunista Italiano chiama all'appello tutti i cittadini in mobilitazione contro la minaccia di uno smantellamento guidato dalla mancanza di lungimiranza dilagante nella classe politica e dall'interesse di pochi contro quello di molti! Dalla battaglia contro i ticket, a quella contro le storture del sistema di pronto soccorso, alla lotta contro le inaccettabili liste di attesa infinite che spingono i cittadini nelle braccia delle cliniche e ad uno sforzo economico gravoso il Partito Comunista Italiano e ribadisce il suo impegno e la sua mobilitazione. Cambiare politica si può, si deve, noi ci siamo".