Lavori, la Provincia di Biella chiede 30 milioni alla Regione per sistemare le strade

È stato completato l’elenco delle opere prioritarie per il completamento e miglioramento della viabilità provinciale. È dunque stata inviata la nota alla Regione Piemonte affinché proceda all’individuazione delle risorse necessarie ai lavori di progettazione, per poi passare alle fasi esecutive. “Come Provincia di Biella abbiamo chiesto alla Regione Piemonte la realizzazione di diverse opere – ha dichiarato il Vice Presidente Ramella Pralungo–e come è evidente dall’elenco abbiamo svolto le analisi tecniche, unite ad un confronto politico, guardando all’intero territorio provinciale. Su alcune di queste stiamo puntando e avanzando richieste da tempo, fin da quando ero presidente, come ad esempio per la messa in sicurezza della “Trossi”, nel Comune di Gaglianico. Per quanto riguarda l’adeguamento della SP 232/var, nel tratto da Mottalciata a Cascina Donna abbiamo accolto le sollecitazioni di rappresentanti locali in seno al Consiglio Regionale, come abbiamo accolto la richiesta avanzata da tutti i Comuni della Valle Elvo che hanno evidenziato la priorità di collegare la tangenziale di Occhieppo Superiore alla Via per Pollone, per poter spostare i flussi di traffico, anche pesante(trasporti e logistica Lauretana in primis), dal centro di Occhieppo Inferiore, luogo di passaggio per tutta la Valle Elvo e zona molto congestionata.

Abbiamo preso in forte considerazione l’esigenza di riqualificare, mettere in sicurezza e rendere maggiormente funzionali le due gallerie di Azoglio, nonché mettere in sicurezza il versante oggetto di frana, durante il mio mandato. Poi, sempre nell’ottica del completamento della viabilità provinciale non abbiamo potuto escludere la conclusione del “Maghettone”, che a Cerrione è evidente la sua incompiutezza, in quanto manca il collegamento con la “Bretella Lancia”, che dà uno sbocco viabile fondamentale. Ora la palla passa alla Regione Piemonte – ha concluso Ramella Pralungo – che si è fin dal’inizio detta disponibile ad accogliere tutto quanto sia nelle possibilità economico-finanziarie del bilancio regionale, pertanto mi auguro di ricevere presto un riscontro.

”L’elenco comprende: la messa in sicurezza della SP 230 “di Massazza”, nel tratto in Comune di Gaglianico. Allo stato attuale, l’Amministrazione Provinciale ha a disposizione un progetto di fattibilità tecnico ed economica redatto in data marzo 2019. L’importo delle opere, indicato nel quadro economico, è pari a 3,5 mln di euro. Tale progetto, che si sviluppa nel Comune di Gaglianico, lungo la principale via di collegamento tra Biella e Vercelli, ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, l’incremento della qualità ambientale delle aree attraversate, potenziare l’accessibilità delle zone servite, ed elevare la fluidità e il livello di servizio della strada per le diverse componenti di traffico.

Un intervento di adeguamento funzionale della SP 232 Variante nei comuni di Villanova B.se, Mottalciata e Cossato. L’intervento consiste nell’adeguamento funzionale della piattaforma stradale esistente, alla sezione di normativa in raccordo col tratto di strada già realizzato rappresentato dalla variante di Mottalciata. L’intervento parzialmente già oggetto di uno studio di fattibilità redatto da ARES Piemonte nel 2006, è stimabile nel suo complesso in 15 mln di euro

“Variante stradale al Comune di Occhieppo Superiore”, nei comuni di Occhieppo Inferiore e Occhieppo Superiore: allo stato attuale, l’Amministrazione Provinciale ha a disposizione uno studio di fattibilità, redatto in data novembre 2010, il cui importo da quadro economico, aggiornato al 2020, è pari a 3,5 mln di euro. Tale progetto ha come obiettivo il completamento della circonvallazione del Comune di Occhieppo Superiore, migliorando la qualità ambientale del centro abitato, l’accessibilità ai comuni della Valle Elvo, ed elevando la sicurezza stradale per le diverse componenti di traffico.

“Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della SP 235 “di Azoglio”, che prosegue con la SP 71 in Provincia di Vercelli, ove sono presenti le gallerie stradali “Azoglio A”e “ Azoglio B”, da rifunzionalizzare. L’intervento prevede la riqualificazione di 2 gallerie poste ciascuna per senso di marcia, con l’obiettivo di potenziare la percorribilità di un asse stradale di collegamento con l’area della Valsesia.

“Lavori di realizzazione della SP Biella-Mongrando in località Maghetto e collegamento con la SP 143 Biella-Vercelli“ Lotto 2. L’importo delle opere, indicato nel quadro economico, aggiornato al 2020 è pari a 11,1 mln di euro. Tale progetto, che si sviluppa nel Comune di Cerrione, ha come obiettivo il completamento dell’asse di collegamento tra Biella,i comuni della prima cintura, e i paesi della Valle Elvo in direzione sud verso l’autostrada A4, e la cosiddetta “Bretella Lancia”, migliorando la qualità ambientale delle aree attraversate, potenziando l’accessibilità dei percorsi in direzione sud verso l’autostrada, ed elevando la sicurezza stradale per le diverse componenti di traffico.