Biella, piano asfaltature: da lunedì aprono i cantieri per il ripristino dei manti stradali

A partire da lunedì (9 marzo) verrà avviato il piano-asfaltature per il ripristino dei manti stradali che durante gli scorsi mesi sono stati interessati dai lavori di Engie per l’ampliamento della rete del teleriscaldamento. Si tratta di una lunga serie di vie del centro. L’ordinanza n.199 indica i primi interventi che inizieranno da lunedì mattina: sono interessate via Belletti Bona (da via Cerino Zegna a via Cavour), via Cerino Zegna (da via Mullatera a via Pietro Micca), via Mullatera, via Sebastiano Ferrero (da via Arnulfo a via Pietro Micca), via Garlanda (da via Lamarmora a via Oberdan), via Oberdan (da via Garlanda a via Pietro Micca) e a seguire via Massaua e via Botalla. Si avvisano gli automobilisti di prestare attenzione ai divieti di sosta con rimozione forzata che verranno posizionati nelle zone interessate.

La ditta che ha in carico i lavori ha definito il cronoprogramma anche per gli interventi successivi, che sono attesi tra la fine di marzo e il mese di aprile. Nella zona San Francesco si proseguirà con le seguenti asfaltature: piazza 1° maggio (zona nord), via Battisti, via Cavour, piazza Curiel, via Pietro Micca (controviale), via Ferrero e via Arnulfo.

Il secondo lotto vedrà gli operai e i macchinari spostarsi al quartiere San Paolo. Sono programmate fresature e asfalti nelle seguenti vie: piazza Adua e via Friuli, viale Macallè, via Adis Abeba, via Botalla, via Massaua e via Torino. Seguiranno nuove ordinanze e indicazioni con il proseguo dei lavori.

Dice il vicesindaco e assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola: “Durante le prossime settimane ci saranno inevitabilmente dei disagi alla circolazione, ma si tratta di ripristini attesi da tempo e necessari per rendere le strade di Biella degne di questo nome. Si chiede ai cittadini di portare pazienza, ma finalmente andiamo a sistemare vie che erano paragonali a piste di motocross. Con gli interventi in corso in via Ogliaro e in via Lamarmora ora si aggiungono le asfaltature. Stiamo dando un’impronta visibile ai cittadini utile a sanare situazioni che da tempo gridavano vendetta”.

Dice l’assessore ai Lavori pubblici Davide Zappalà: “Siamo dispiaciuti per i cittadini che hanno dovuto fare i conti con una serie di disagi, ma anche grazie al teleriscaldamento Biella può fregiarsi del risultato di essere il capoluogo del Piemonte con l’aria più pulita. Nel corso di questi mesi abbiamo trovato tra i cittadini molta comprensione, ora partiamo con i ripristini”.