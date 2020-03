Coronavirus, Sella a sostegno dei territori colpiti dal Covid-19

Il gruppo Sella, infatti, mette a disposizione delle famiglie con mutui relativi a edifici presenti nelle “zone rosse” la possibilità di richiedere la sospensione delle rate. Anche le aziende con sede operativa negli stessi comuni potranno richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti chirografari, ipotecarie dei contratti di locazione finanziaria e operativa sottoscritti con Sella Leasing. La sospensione potrà avere una durata fino a 12 mesi e ai clienti verrà data la possibilità di scegliere se richiedere la sospensione del rimborso dell’intera rata o della sola quota capitale del mutuo.

Il Gruppo offre anche la possibilità di richiedere la sospensione dei prestiti in regolare corso di ammortamento, fino ad un massimo di tre mesi, per i clienti residenti o che svolgono la loro attività lavorativa all’interno delle “zone rosse”. Banca Sella, inoltre, ha individuato ulteriori azioni a supporto delle aziende che abbiano subito un danno alla loro attività economica a seguito dell’emergenza sanitaria, tra cui la possibilità di richiedere la proroga delle linee di import fino a un massimo di 120 giorni in caso di mancata ricezione della merce, la concessione di linee di credito a supporto del capitale circolante delle aziende attraverso il finanziamento paghe per una durata massima di 9 mesi e altre linee di credito dedicate alla liquidità con durata massima di 6 mesi.