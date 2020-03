Quando a fregarti è il tuo "carissimo amico". L'amara storia di Francesca

"Quello che mi brucia di più è lo smacco morale e la responsabilità di persone che si sono fidate di me e sono rimaste truffate". A parlare è Francesca, quarantenne biellese, vittima di una triste vicenda di cronaca, raggirata per mesi da quello che considerava un suo "carissimo amico". Il finale della vicenda comunque ha portato a una decina di denunce nei confronti del quasi coetaneo della biellese, residente in città.

Era settembre dello scorso anno quando Francesca, è stata contattata dal truffatore con proposte di vendita di televisori di ultima generazione, smartphone, notebook e treni di gomme. Tutta merce spacciata per rimanenza di un fallimento e per la quale lei stessa e in seguito tutti gli altri, avevano subito chiesto se fosse lecita la vendita. E così, Francesca ha attivato una rete di conoscenti, interessati agli acquisti. Acquisiti gli ordini e incassato il denaro, si parla di svariate migliaia di euro, tramite versamenti effettuati su una carta prepagata o contanti consegnati nelle mani di Francesca, i compratori hanno iniziato a chiamare sia l'interessato che la donna per capire quando sarebbe avvenuta la consegna.

"Le persone sono sempre state trattate benissimo, gentilmente -racconta ancora la biellese- ma questo 'carissimo amico' imputava il ritardo delle consegne a svariate motivazioni molto credibili, procrastinando continuamente". Mai un dubbio sulla lealtà dell'uomo, lo conosceva da troppi anni, anche con azioni di reciproco supporto in diverse occasioni. Lontana dal pensare che potesse aver architettato una truffa proprio contro di lei.

Dopo oltre un mese, Francesca viene assalita dai primi dubbi, i conoscenti, incessantemente a ragione, hanno chiesto notizie e di fronte alle mancate o non plausibili risposte del referente, si sono rivolti ripetutamente a lei, desiderosi di entrare in possesso della merce da loro ordinata e pagata o di ottenere, a quel punto, quanto meno il dovuto rimborso.

Rimborso che a due acquirenti è stato effettuato dalla stessa Francesca nell'assoluta convinzione che il tutto si sarebbe risolto. Nel contempo, il falso venditore ha continuato ad assicurare le persone millantando proprio un sicuro risarcimento in caso di eventuali e ulteriori problematiche per la consegna. Addirittura ha fornito una foto del bonifico (falso) effettuato ad altre vittime. Un giorno, fissata la data dell’appuntamento per il rimborso, il truffatore, come spesso avviene in queste occasioni, non si è presentato fornendo l'ennesima scusa del caso. E' partito così il tam tam di messaggi con gli acquirenti inalberati e inviperiti di tale comportamento scorretto. Poi il silenzio per molti giorni.

"Queste persone vogliono giustizia -conclude Francesca- e palesare l’accaduto affinché non si ripeta. Al di là della perdita economica subita da tutti noi, per me, il più pesante da processare è il suo tradimento e la vigliaccheria con i quali ha perpetrato questa truffa ai danni miei e di persone, che pur non conoscendolo si fidavano di me, persone, quasi tutte che stimo e alle quali voglio bene. Io pago il mio prezzo per essere stata tanto ingenua e per essermi fidata proprio a ragione del trascorso vissuto con questa persona ma nell'essere divenuta consapevole, voglio pensare che versasse in una condizione disperata, anche se questo non lo giustifica, e le realtà che sono emerse non siano a suo favore. Spero si ravveda e rimedi". Ad oggi sono state depositate in Procura molte denunce all'indirizzo dell'ultra quarantenne di Biella.