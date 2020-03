Maltrattamenti ripetuti al padre malato di cuore e alla madre, 36enne di Biella arrestato dalla Polizia

Aggressione al papà malato di cuore, maltrattamenti ai genitori, aggressione con morso al fratello: all'ennesimo fatto, il quarto in un solo giorno e dopo mesi di minacce, R.B. 36enne di Biella è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante della Polizia. All'uomo gli erano già state messe le manette ai polsi, per tentato omicidio, nel 2011 quando in un locale di Biella aveva investito con l'auto un buttafuori, sfiorando altre 4 clienti, per non averlo fatto entrare in stato di ubriachezza.

Arrivando ai giorni nostri, R.B. da mesi continuava a molestare e minacciare i genitori con richieste di denaro per recarsi in Spagna. Addirittura, in un'occasione, aveva anche sfondato la porta d'ingresso dell'abitazione dei famigliari. A dicembre, diversi altri maltrattamento nei confronti del padre malato di cuore e della madre, avevano costretto i due poveretti, sfiniti da questa continua persecuzione, a denunciare il figlio alle forze dell'ordine.

Poi un periodo di relativa calma fino a martedì 3 marzo quando la Polizia è dovuta intervenire ben quattro volte, a distanza di poche ore, su richiesta sempre dei genitori. Nell'ultima ha aggredito il fratello morsicandolo per poi minacciare se stesso con un coltello, sventagliando l'ipotesi di uccidersi. Per i fatti ripetuti nel tempo, R.B. è stato così arrestato dagli uomini della Squadra Volante. Arresto convalidato per maltrattamenti in famiglia.