Coronavirus: Valdilana, Mario Carli: "Quarantena in casa per un medico, stop a procurati allarmi sui social"

"Un medico è attualmente in quarantena nella sua abitazione nel comune di Valdilana". A confermarlo è il sindaco stesso Mario Carli e la pagina social "Valdilana Insieme" che invitano anche la popolazione a non prendere in considerazione le "fantasiose notizie che si stanno diffondendo in questo momento sui social".

"In accordo con il medico anche dietro sua sollecitazione -racconta il primo cittadino- abbiamo deciso di scrivere il fatto corrispondente alla realtà e mettere a tacere messaggi fuorvianti. La situazione è in evoluzione e i cittadini devono rimanere compatti. Le autorità stanno lavorando bene e sono presenti sul territorio. Questo nell'interesse di tutti. No quindi a messaggi di procurato allarme anzi come amministrazione stiamo valutando di procedere con azioni legali. Chi scrive i post sui social deve prendersi le proprie responsabilità".

Il post. "Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da cittadini allarmati dai falsi messaggi social riguardanti persone coinvolte in contagio da Coronavirus, vorremmo fare chiarezza. Confermiamo in accordo con l'interessato che il medico coinvolto è attualmente in quarantena presso il proprio domicilio e sta seguendo le procedure indicate dalla competente autorità sanitaria. Non risultano invece vere le notizie fantasiose che si stanno diffondendo in questo momento sui social e che possono procurare inutili allarmismi e ansie, oltre a ledere la dignità delle persone coinvolte.

Invitiamo la popolazione a contrastare e diffidare di queste false informazioni e di affrontare la situazione odierna con le prescrizioni che le diverse autorità preposte stanno via via emettendo. L'Amministrazione sta valutando inoltre, al fine di evitare falsi allarmismi e comunicazioni mendaci, la possibilità di intraprendere azioni con le competenti autorità".