Cavo in fiamme al Bottalino, intervengono i Vigili del Fuoco VIDEO

Apprensione poco prima delle 20 di ieri sera, 5 marzo, in zona Bottalino a Biella. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per un cavo dell'Enel che sfiammava, probabilmente a causa di un corto circuito o di qualche filo scoperto alla pioggia. Messo in sicurezza il palo, la situazione è tornata alla normalità.