Su Nuraghe prudenzialmente annulla, sospende e rinvia attività

In osservanza di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 4 marzo 2020 il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella adotta misure cautelari finalizzate al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019:è annullata la “Festa della Donna” (sabato 7 marzo);è rinviata la partecipazione alla Novena di San Giuseppe di Riva (sabato 14 marzo);è rinviato ad altra data il “pranzo benefico sardo” in favore di ANFFAS (domenica 29 marzo);è sospeso il campionato “Amatori” di Calcio a 7, organizzato dal Settore Ricreativo Piemonte e Valle d’Aosta, Comitato Provinciale di Biella, aderente ad A.S.C., Attività Sportive Confederate, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a cui partecipa la formazione giovanile Su Nuraghe Calcio Biella. Fino a domenica 15 marzo 2020 compresa, sono sospese anche le attività ordinarie, tra cui i laboratori di Filet e gli incontri di canto delle “Voci di Su Nuraghe”, le visite ordinarie e quelle specialistiche già prenotate presso l’Ambulatorio Infermieristico Sardo “Dott.ssa Emilia Cavallini”. Tramite telefono e posta elettronica rimane attivo il servizio prenotazione e bigliettazione viaggi in Sardegna del Centro servizi FASI (Federazione Associazioni Sarde in Italia), con sconti per i nativi e per tutti i soci.