Poesia e lingua sarda a Biella: “Coronavirus”

Martedì 31 marzo, ore 21, laboratorio linguistico a Biella - uso della lingua materna nella poesia, tra storia, cultura e cronaca contemporanea - fatti del giorno, “de die in die” nei versi di Tore Spanu - testi in “Limba” per imparare a leggere e scrivere in sardo, anche per chi non è o non parla sardo ma conosce ed usa la lingua materna anche diversa dal sardo - coordina Biagio Picciau.

Questo sonetto descrive il momento attuale, con i focolai di coronavirus che stanno spargendo il panico, soprattutto in Italia. Nei versi traspare il malaffare, il potere del sistema bancario e gli effetti devastanti sulla borsa; e tanta confusione come neanche ai tempi della peste a Milano raccontata nei “Promessi sposi” ... Dalla cattiva informazione, il paradosso della chiusura di tante attività, per finire, poi, quasi una provocazione, con la reale verità dove in Sardegna, in un paesino dell’entroterra, si costruiscono bombe che vanno ad uccidere tantissime persone nel silenzio assoluto di tutti, media compresi... Ditemi voi se questo non è un focolaio...

Coronavirus

A forza 'e fagher’ tantos tamponesJà ch'amos a bessire tamponados,

In primma riga b'at impiegados

Banchieris chi si estint de ladrones.

De coronavirus s'infezione

L'ant descritta pro un'epidemia

Mancu as sos tempos de Renzo e Lucia B'at bistadu tanta confusione.

Ant frimmadu naves de crociera, Medas ant tancadu s'attividade

E s'economia alzat bandièra. Ma paret chi a Domusnovas, pensade!

Fabbricant sas bombas, cun s'ispera, De nde occhire a dogni edade!!

Tore Spanu, frearzu 2020.

Coronavirus

A forza di fare tanti tamponi

Ne usciremo tamponati

In prima linea ci sono gli impiegati Banchieri che si vestono da ladroni.

Di coronavirus l'infezione

È stata descritta come un’epidemia

Nemmeno ai tempi di Renzo e Lucia

C'era stata tanta confusione.

Hanno fermato navi da crociera

In tanti hanno chiuso le attività

E l'economia alza bandiera.

Ma sembra che a Domusnovas, pensate!Fabbrichino le bombe, con la speranza

Che ne uccidano ad ogni età.