Anche il comune di Candelo aderisce alla campagna "M'illumino di meno"

Candelo aderisce alla giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili organizzata da Caterpillar, Rai Radio 2 nell'ambito del progetto "M'illumino di meno". Per questo, l'amministrazione comunale invita tutti i cittadini a seguire il decalogo delle buone prassi per un quotidiano risparmio energetico.

Questa sera, 6 marzo, le luci del Municipio resteranno spente come piccolo segnale nell'ambito di questa iniziativa e nelle prossime settimane, con la collaborazione della Pro Loco, saranno piantati dei nuovi alberi.

"Incrementare il verde intorno a noi - spiega l'amministrazione comunale - è una risposta concreta per la salvaguardia dell'ambiente. Giornate simbolo come questa devono far comprendere l'importanza di porre in essere tutti i giorni azioni volte al risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente".