B&B Automotive: Esperienza e attenzione al cliente di un concessionario multimarca biellese FOTOGALLERY

Passione e cura del cliente: sono questi i due pilastri su cui si fonda il salone multimarca Bi&B Automotive. Tutto è nato da un’idea di un padre e di suo figlio, che si è concretizzata a partire dall’ottobre 2018.

Quella di Gabriele e Raffaele Benetasso, non è stata una scelta casuale: Gabriele Benetasso (padre) ha maturato anni di esperienza in FCA Italia, opportunità grazie alla quale ha imparato a conoscere l’ambiente delle concessionarie e del mondo delle auto e delle moto.

“Inizialmente abbiamo aperto un ufficio commerciale trattando principalmente con concessionarie esterne – racconta Raffaele Benetasso, responsabile commerciale dell’azienda assieme a suo padre – E qui ci siamo resi conto che venivano da noi numerosi clienti privati a chiedere informazioni. A quel punto la scelta di aprire una nostra concessionaria è stata una necessità, legata allo spazio dove poter esporre delle vetture”.

A febbraio 2019 Gabriele e Raffaele Benetasso hanno quindi aperto la loro concessionaria multimarca, in via Milano 42 a Biella-Chiavazza.

“Abbiamo iniziato questa avventura con passione – spiega Raffaele, soddisfatto – Siamo una concessionaria a conduzione familiare, essendo appunto padre e figlio, e questo ci dà l’opportunità di instaurare con il cliente un buon rapporto di fiducia, riservandogli attenzione e prodigandoci per riuscire a soddisfare ogni sua richiesta, a prezzi molto ragionevoli, con un risparmio del 30-35% sui prezzi di listino”.

Bi&B Automotive offre assistenza per ogni veicolo prima della consegna, venendo sottoposto ad accurati controlli, collaudi, revisioni e munito di regolare garanzia, oltre a numerosi servizi, che vanno dalla vendita di auto e moto nuove, usate, km0, ai servizi assicurativi come polizze e relative estensioni (coperture kasko, incendio, furto, ecc…), fino a finanziamenti e leasing personalizzati, con tassi molto bassi e il noleggio a breve e a lungo termine di auto.

Inoltre per il cliente sarà possibile rivolgersi a officine convenzionate a prezzi molto vantaggiosi.

“La nostra filosofia si basa sulla fidelizzazione del cliente e la prosecuzione dei nostri servizi anche dopo l’acquisto – ci tiene a sottolineare Raffaele – Un giorno ci piacerebbe aprire un nostra officina interna, pur rimanendo un’azienda a conduzione familiare, ma per ora rimane un sogno nel cassetto”.

Bi&B Automotive vi aspetta in via Milano 42 a Biella-Chiavazza, dove oltre alle auto e moto esposte esternamente e nello showroom interno, al piano interrato è disponibile una vasta gamma di marchi tra i quali Fiat, Jeep, Audi, BMW, Volkswagen, Mercedes, Land Rover, Volvo e molti altri, per riuscire a soddisfare ogni richiesta ed esigenza.

Per maggiori informazioni: www.biebautomotive.com – Tel. 3427334310 - info@biebautomotive.com.