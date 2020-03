GLI ANGELI DELLA STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE

SB Angels ... questo il simpatico appellativo riservato alle ASO (Assistenti di Studio Odontoiatrico) del Dr. Valerio Bini, pilastri fondamentali del Team di Studio Bini - Odontoiatria Estetica.

Dietro al sorriso che le SB Angels vi dedicano ogni volta che entrate e vi accomodate nei nostri studi, viene eseguito un grande ed accurato lavoro nel rispetto delle norme di Disinfezione e Sterilizzazione finalizzato alla "sicurezza del vostro Sorriso".

Oltre ai meticolosi protocolli utilizzate sulle poltrone e riuniti odontoiatrici, sono presenti sia presso lo Studio di Biella che di Cavaglià, apposite “Sale di Sterilizzazione” ove si concentra il focus maggiore della sicurezza.

Ovviamente è utile precisare che vengono adottati protocolli relativi alla protezione individuale attraverso uso di Mascherine protettive, guanti in lattice, vinile e nitrile , camici TNT ed altri dispositivi monouso, regolarmente smaltiti secondo le procedure indicate dal Ministero della Salute.

L'ultima misura adottata a titolo cautelativo presso i nostri Studi Professionali è di fissare gli appuntamenti per le terapie odontoiatriche, più "diradati" temporalmente; ciò si dimostra un utile espediente affinché in sala d'attesa sia possibilmente presente una sola persona alla volta.

Il video riassume in meno di un minuto quello che facciamo per Voi Pazienti e per Noi Personale Sanitario!

Il video riassume in meno di un minuto quello che facciamo per Voi Pazienti e per Noi Personale Sanitario!

Info: http://www.studio-bini.com/studi.php

https://www.facebook.com/studiobiniodontoiatria/

https://www.youtube.com/user/StudioVBini