Seggiolini antiabbandono obbligatori da oggi: Multe e -5 punti dalla patente

È ufficiale: da oggi scatta l'obbligo dell'utilizzo di dispositivi antiabbandono. La disposizione era già entrata in vigore lo scorso 7 novembre, ma era stata poi posticipata per permettere a tutti i genitori di adeguarsi correttamente.

L'obbligo è previsto per i genitori di bambini da 0 a 4 anni e questi specifici sistemi “antiabbandono” dovranno necessariamente rispettare (Art. 3 del regolamento di attuazione) le seguenti specifiche: integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini; una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso; indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini e sia dal veicolo stesso.

Indipendentemente dal sistema adottato, per essere a norma questi dispositivi dovranno essere in grado di attivarsi in modo completamente autonomo, avvisando l’automobilista con segnali acustici e/o visivi, che dovranno essere percepibili sia dall’interno che dall’esterno del veicolo. Per coloro che non rispetteranno la legge sono previste sanzioni amministrative che possono andare da 81 a 326 euro (con diminuzione a 56,70 euro se pagate entro cinque giorni) e decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

Il bonus previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Come riportato sul sito del Ministero, gli esercenti presso i quali sarà possibile utilizzare il buono elettronico per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono possono accreditarsi sulla piattaforma www.bonuseggiolino.it per essere inseriti in un apposito elenco, consultabile attraverso la stessa applicazione web dedicata.

La piattaforma è accessibile a chi deve acquistare il dispositivo e potrà quindi richiedere il buono spesa elettronico di 30 euro, da utilizzare esclusivamente presso uno dei negozianti registrati sulla piattaforma. Chi ha già fatto l’acquisto presso qualsiasi negoziante potrà chiedere il rimborso di 30 euro facendo la stessa procedura, entrando nella piattaforma “Richiedi il buono” con le proprie credenziali Spid e seguendo le istruzioni per compilare il modulo per il rimborso, allegando lo scontrino o la ricevuta fiscale e una autocertificazione sul modello disponibile on line.

La richiesta può essere presentata entro 60 giorni dall'attivazione della piattaforma. Per la registrazione al sistema è necessario avere le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).