Crescinvalle: il Consorzio I.R.I.S. a fianco dei sindaci della Valle Cervo per la valorizzazione del territorio.

“E’ un progetto innovativo per le famiglie della Valle Cervo- afferma il presidente del Consorzio I.R.I.S. Mariella Biollino, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione - E’ uno strumento operativo importante, che avrà la durata di tre anni, per coinvolgere la popolazione della vallata attraverso un collegamento intergenerazionale: dai bimbi di 0-3 anni che frequentano il nido intercomunale, sempre gestito da I.R.I.S., ai loro fratelli più grandi, genitori, nonni…...Crescinvalle è un laboratorio attivo e concreto per mantenere vitale un territorio montano partendo proprio dai bimbi del nido, allargando però il raggio d’azione agli abitanti con incontri ed altre attività di animazioni in parchi o altri siti. I nostri tecnici stanno lavorando sodo, sempre affiancati da tutti i Sindaci dei Comuni dell’Unione montana, ad un progetto integrato che vede coinvolti anche il G.A.L. Montagne Biellesi, la Fondazione CRB. Così si fa sistema. L’unione di tanti attori qui fa veramente la differenza”.

Grazie a un finanziamento del GAL Montagne Biellesi, della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dei Comuni dell’Unione Montana convenzionati per la gestione dell’Asilo Nido Intercomunale con sede a Miagliano (Andorno, Campiglia, Miagliano,Piedicavallo, Pralungo, Rosazza, Sagliano, Tavigliano, Tollegno), il Consorzio I.R.I.S., che gestisce l’Asilo e sta seguendo anche tutte le opere tecniche per l’edificio dove ha sede il nido a Miagliano , ha dato avvio ad ottobre, in collaborazione con la Cooperativa Animazione Valdocco, ad un progetto molto innovativo a favore delle famiglie della Valle Cervo con bimbi da zero a tre anni e/o in attesa di un bimbo. Per il progetto tecnico legato al potenziamento della struttura di Miagliano importante è il coinvolgimento della Regione Piemonte, attraverso l’assessore Elena Chiorino, che ha dato la sua piena collaborazione.

“Per tutti noi Sindaci della Valle è fondamentale fare il possibile per contrastare lo spopolamento del territorio. - commenta il Presidente dell’Unione Montana Davide Crovella - Garantire servizi alla prima infanzia e alle famiglie, e scuole di qualità è uno dei tasselli strategici, anche se certamente non l’unico. Vorremmo che le famiglie si innamorassero della Valle, perché crediamo che possa offrire uno stile di vita di qualità,consentendo di crescere i propri figli a contatto con la natura e in un contesto sociale ideale”.

Aggiunge il presidente del Gal Montagne Biellesi Emanuele Ramella Pralungo:“Crescinvalle è un esempio di buone prassi progettuali, sviluppate in rete, che da anni promuoviamo e valorizziamo attraverso le nostre azioni. L’obiettivo che ci prefiggiamo come Gal, per i bandi dell’ambito tematico dell’accesso ai servizi pubblici essenziali, è quello di finanziare progetti che contribuiscano a ridurre lo spopolamento delle zone montane e favoriscano la residenzialità attraverso il mantenimento dei servizi di base e non solo: il lavoro di Iris va in questa esatta direzione”.

Il Progetto – denominato “CrescInvalle” - offre consulenze gratuite, individuali o di gruppo,tutti i lunedì dalle 15.00 alle 18.00 presso i locali dell’Asilo Nido di Miagliano, prevedendola figura dell’educatrice o dell’ostetrica. Si tratta di personale con grande esperienza:l’educatrice in questione è Simona Salani del Centro per le Famiglie “Il Patio” di Biella,Servizio dell’I.R.I.S. che da anni svolge sul territorio un’importante attività di prevenzione e sostegno genitoriale a favore delle famiglie con figli dalla nascita all'adolescenza. L’ostetrica è Eleonora Picco, libera professionista che opera nel territorio Biellese,seguendo le donne in gravidanza e dopo il parto.

Tutti i mercoledì – sempre presso i locali del Nido - si svolgono dei laboratori creativi:occasione di gioco e attività che i bimbi possono svolgere con genitori, nonni, zii, ecc.aventi come obiettivo quello di trascorrere del tempo insieme, sperimentandosi in attività originali, in uno spazio pensato per loro in cui fare nuove esperienze in serenità. I laboratori sono tenuti da Francesca De Col, educatrice con esperienza in asili nido e nelle attività con bimbi in fascia di età 0-3. In queste due settimane le attività sono state,ovviamente, sospese per l’emergenza coronavirus, come tutte le attività dei serviziall’infanzia e delle scuole: si riprenderà con la riapertura delle scuole.

Nei primi tre mesi di attività la risposta dei genitori è stata più che positiva: 33 accessi nel mese di ottobre, 49 nel mese di novembre e 32 nel mese di dicembre. Un risultato decisamente al di sopra delle aspettative, tenuto conto che si tratta di un progetto nuovo.Alle attività hanno partecipato mamme, papà, ma anche nonni, assieme ai bimbi. I laboratori, nella loro semplicità, sono stati occasione di divertimento per grandi e piccini,ma anche opportunità di confronto e “chiacchiera” serena, talvolta anche su temi importanti, che riguardano le difficoltà quotidiane di tutte le persone coinvolte nella relazione di cura dei bimbi.

“Le famiglie con bambini sono la vera ricchezza del Biellese: rappresentano infatti il futuro del territorio e il fatto di accoglierle con servizi di qualità non può che essere uno dei punti qualificanti di una strategia di attrattività territoriale vincente. Per questo la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella sostiene attivamente il Progetto ‘Crescinvalle’ – spiega il Presidente Franco Ferraris – il nostro territorio ha molto da offrire alle giovani famiglie e questo Progetto in particolare mette in luce la capacità dei Comuni del territorio di fare rete per proporre un’offerta di servizi efficace.Un motivo in più per scegliere il Biellese come luogo in cui vivere e lavorare.”

Oltre ad essere un luogo di sostegno alla genitorialità, Crescinvalle vuole anche trasmettere ai più piccoli e alle loro famiglie l’amore per il bel territorio della Valle. Per questo, accanto alle attività che si svolgono al Nido di Miagliano, il Progetto prevede degli eventi ‘itineranti’ (sempre gratuiti) nei diversi comuni della Valle, con attività divertenti per bambini e adulti.

Il calendario delle consulenze, delle attività e degli eventi è consultabile sulla pagina facebook del Consorzio I.R.I.S.

Per maggiori informazioni e per prenotare la propria partecipazione alle attività, i riferimentisono i seguenti: educatrice