Coronavirus, salgono a 3 le persone positive al test nel Biellese

Salgono a 3 i contagi nel Biellese. Ecco la comunicazione ufficiale della Regione Piemonte.

La situazione dei contagi. Sono 143 le persone risultate positive al test sul Coronavirus: su base provinciale 47 Asti, 34 Torino, 32 Alessandria, 9 Verbano-Cusio-Ossola, 7 Vercelli, 4 Novara, 3 Biella, 1 Cuneo, più 6 provenienti da fuori regione. Le persone tuttora ricoverate in ospedale sono 87: di queste, 30 si trovano in terapia intensiva e 57 sono in altri reparti. Sono 52 quelle in isolamento domiciliare. Finora sono 793 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, 571 dei quali risultati negativi.