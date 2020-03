Apertour 2020, ecco il bando per "riscoprire l'identità di Biella"

La Commissione Giovani dell’Ordine degli Architetti di Biella (Gab) presenta la seconda edizione di “APERTOUR” e invita tutti i progettisti o committenti a partecipare presentando un proprio progetto realizzato sul territorio biellese.

Mission di APERTOUR è promuovere il tema della città partecipata dai cittadini, favorendo il dialogo fra pubblico e privato, fra cittadinanza architetto e impresa, accrescendo il senso di appartenenza al proprio territorio e la condivisione della conoscenza architettonica in ogni sua forma, sempre perseguendolo attraverso il dialogo e l’esperienza fisica, in prima persona, della visita.

L’obiettivo è sempre lo stesso: riscoprire l’identità di Biella attraverso l’architettura e le sue incredibili eccellenze, rendendola così partecipata grazie all’apertura straordinaria di edifici privati o usualmente non accessibili al pubblico, per svelare l’anima della città, osservare da vicino le trasformazioni in atto che la stanno ridisegnando e promuovere la ricchezza artistica e culturale che la caratterizza, permettendo a tutti di imparare un importante lezione per il futuro della nostra Provincia.

Qui il Bando:https://drive.google.com/open?id=1vIAysmnLtmqoSPO1ix0oZVD_MNOanISf