Occhieppo Superiore, rinviata l'inaugurazione della Panchina Rossa

In seguito ai recenti sviluppi di emergenza sanitaria in corso, la cerimonia inaugurale della“panchina rossa”, in programma per domenica 8 marzo alle 12,15, nonché la successiva inaugurazione delle targhe commemorative, vengono rinviate a data da destinarsi.

Una decisione sofferta, ma una risposta necessaria e responsabile di questa amministrazione a tutela della salute pubblica.

Ringraziamo le numerose persone che hanno in questi giorni manifestato volontà di adesione all’evento, pregandole di rimanere in attesa di un nuovo invito.