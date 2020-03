Giro delle 4 Chiese e "Sto Casto" rinviate

Le recenti direttive ministeriali e regionali sull'emergenza coronavirus hanno portato alla sospensione delle due manifestazioni podistiche in programma questo weekend: il Giro delle 4 Chiese e lo Sto Casto. Al momento non si conosce la data del recupero.



Data: 08/03/2020

9° Edizione “Giro delle 4 Chiese” RINVIATA

Percorso di 14 km / 5 km

Ore: 8:00 (ritrovo) – 9:30 (partenza)

Località: Mottalciata (BI) – Fraz. San Vincenzo

Tipologia: Podistica non competitiva / Camminata

Iscrizioni: € 10 (14 km) - € 5 (5 km) - Gratis (Minori di 12 anni)

Info: 333 4434601 – 333 3292885 – info@traildeiparchi.com



“Sto Casto” Vallecervo Outdoor Day RINVIATA

-7:30 (partenza Trail autogestito) – 30 km – Info: 339 8534127

-7:30 (partenza HIke & Fly Monte Cucco) – Info: 333 8579587

-8:45 (Parcheggio della Balma – Trekking) – Camminatori – Info: 340 2551225

-9:30 (partenza escursione Nordic Walking) – 12 km – Info: 348 7011833

-10:00 (partenza escursione MTB adulti esperti 25 km, ragazzi e non esperti 12 km) – Info: 370 03668177