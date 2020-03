Coronavirus, M5S Biella: “Vicinanza e solidarietà a sindaco e ASL”

"Essendo oramai noto il primo caso di paziente positivo a COVID 19 all'ospedale di Biella, intendiamo manifestare la nostra vicinanza all'ASL di Biella per il gravoso compito che gli spetta e al sindaco Claudio Corradino in quanto massima autorità della città”. A scrivere, in una nota stampa, il gruppo biellese del Movimento 5 Stelle a proposito del coronavirus.

“Saranno giorni difficili – aggiungono - nel corso dei quali dovranno essere prese misure straordinarie d'emergenza: la nostra sincera solidarietà va a tutti coloro che dovranno occuparsene, fiduciosi che faranno un ottimo lavoro”.