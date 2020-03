Coronavirus, l'unione industriale biellese attiva una "task force"

“Occorre intervenire subito e in modo pragmatico perché gli effetti sull’economia ci sono e ci saranno: la sofferenza delle aziende che devono fare i conti con ordini cancellati o con la fine della disponibilità della cassa integrazione, è un dato di fatto che va tenuto in considerazione”.

Così Carlo Piacenza, presidente dell’Unione Industriale Biellese, commenta gli scenari economici legati al diffondersi del Covid-19: un’emergenza che richiede azioni immediate, come ribadito anche da Confindustria nel documento “Assi portanti di azione e reazione all’arretramento dell’economia”.

“Servono misure urgenti che possano supportare in modo rapido ed efficace le imprese, che sono e saranno colpite in modo trasversale – continua Piacenza -. Oggi gli effetti sono più evidenti per i settori a valle delle filiere ma questa onda lunga arriverà ad abbattersi anche su quelli a monte, così come aumenteranno le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime. Gli effetti negativi saranno tanto più amplificati quanto più a lungo durerà l’emergenza. Purtroppo ad oggi non siamo in grado di fare previsioni in questo senso, ma una cosa è certa: se un’impresa oggi ha un raffreddore, rischia di diventare subito polmonite. Questo è il coronavirus dell’economia”.

Intanto, a partire dall’inizio dell’emergenza legata al Covid-19, l’Uib ha attivato una “task force” per informare gli imprenditori rispetto agli aggiornamenti relativi ai diversi aspetti sanitari e normativi, fornendo indicazioni rispetto alle prassi da tenere in azienda e restando a disposizione per la segnalazione di eventuali problematicità (info: www.ui.biella.it).