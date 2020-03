Coronavirus, l'83enne contagiato è ricoverato in isolamento all'ospedale di Ponderano

Il paziente di 83 anni residente fuori provincia e primo caso nel Biellese di positività al coronavirus non è stato trasferito a Vercelli per problemi di capienza. L'uomo si trova attualmente nel reparto rianimazione dell'ospedale di Ponderano in una saletta a "pressione negativa" creata appositamente per casi di malattie infettive, ovvero in isolamento.

Le direttive regionali hanno ampliato il raggio d'azione, i livelli epidermiologici sono cambiati e a qualsiasi paziente con problemi respiratori gli verrà eseguito il tampone per capire un'eventuale positività al Covid 19.

Il presidente della Regione Piemonte ribadisce che "non abbassare la guardia è la strada giusta". Poichè si sta vivendo uno dei momenti più difficili nella storia del nostro Paese, è fondamentale, adesso più che mai, "sostenerci reciprocamente e restare uniti". Inoltre precisa che "fare tutto il possibile per contenere il contagio dipende dalla vita quotidiana di ciascuno di noi".