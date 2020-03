Coronavirus, dalla politica arriva una proposta per il Governo: "Reintroduca i voucher"

Il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, capogruppo in Commissione Lavoro a Montecitorio, lancia un appello al Governo: “La necessaria chiusura delle scuole disposta per tutta Italia sta creando problemi di gestione familiari palesi. Conciliare i tempi di gestione dei propri figli con le esigenze lavorative dei genitori, soprattutto nei casi dove non sono possibili forme di lavoro agile, è una criticità assoluta. Nell’attesa che il Governo vari una serie di misure specifiche a sostegno dell’aggravio economico che, in questo delicato momento d’emergenza, devono sopportare le famiglie- senza dimenticare i lavoratori autonomi e partite Iva - lancio un appello affinché vengano reintrodotti, d’urgenza, i voucher. L’ideologia li ha cancellati sbagliando e incentivando il lavoro in nero e senza coperture assicurative. Confido che almeno questa drammatica contingenza convinca il presidente del Consiglio a disporre con l’Inps la loro riattivazione immediata a tutela di famiglie e dei lavoratori”.