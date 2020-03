Coronavirus, Corradino sui social: “C'è un secondo caso a Biella ma nessuna emergenza: siate prudenti e nessuna paura” VIDEO

Un secondo caso di Coronavirus a Biella, dopo il vercellese di 83 anni trovato positivo e ricoverato all'Ospedale di Ponderano. A darne notizia il sindaco di Biella Claudio Corradino in diretta sui canali social: “Non abbiamo nessuna emergenza. Abbiamo avuto un paio di casi di contagio ma non c'è alcun focolaio della malattia come nelle zone rosse. Questa presenza ci obbliga ad alzare un poco il livello dell'attenzione. Ma le attività restano nella normalità”. La conferma del secondo caso a Biella arriva anche dall'ufficio stampa della Regione Piemonte.

Dopo aver elencato alcuni dei punti dell'ordinanza governativa, il primo cittadino ha rivolto la sua attenzione agli studenti biellesi: “Le scuole resteranno chiuse fino al 15 marzo ma si sta studiando una modalità per recuperare queste ore di lezioni. Si può pensare ad una forma di lezione a distanza per fare in modo che i ragazzi possano istruirsi”. E parlando ai cittadini, Corradino sottolinea come “fa più danni la paura e non la malattia. Non abbiate paura e siate prudenti. La situazione è attentamente monitorata”.