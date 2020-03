Coronavirus, Città Studi e Megaweb in supporto al territorio

In questo momento di emergenza dovuta al coronavirus (Covid-19), è tornato prepotentemente alla ribalta il tema dello smartworking, cioè il lavoro da casa o a distanza. Sono molte le aziende che proprio in queste ore stanno cercando di attivare postazioni che consentano ai propri dipendenti di restare a casa e proseguire con le attività lavorative, evitando che il sistema economico possa rallentare o peggio fermarsi.

Requisito fondamentale per lo smartworking è la connessione internet, che sia il più possibile stabile e affidabile, permettendo di essere sempre collegati ai server aziendali in sicurezza e con una velocità che consenta di svolgere in modo efficace il proprio lavoro anche da casa. Città Studi Biella con il suo servizio MegaWeb, provider internet del territorio biellese, ha deciso di dare un aiuto concreto a tutti coloro che, nei prossimi giorni, si troveranno a dover lavorare dalla propria abitazione, attivando un servizio completamente gratuito per tutti i suoi clienti: a chi lavorerà da casa, MegaWeb garantisce il raddoppio della propria linea internet (senza costi aggiuntivi).

Un ampliamento della banda significa poter avere una connessione con maggiore capacità di traffico, garantendo una fluidità maggiore nel processo lavorativo via web. Questa iniziativa rispecchia a pieno la mission di Città Studi nel rispondere in forma concreta alle esigenze del territorio supportandolo in questo momento complesso nel contribuire a passare in tempi rapidi a forme di lavoro flessibile dando così un sostegno tangibile ad aziende e lavoratori.

Il raddoppio della banda, come indicato in precedenza, non comporterà costi aggiuntivi per i clienti e sarà disponibile fino al termine dell’emergenza sanitaria. Per avere informazioni o per richiedere l’attivazione è possibile contattare direttamente Città Studi, ufficio commerciale di Megaweb allo 015 8551180 oppure consultare il sito www.megaweb.it