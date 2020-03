A Vigliano rinviati evento in Biblioteca e camminata ludico-motoria

Il sindaco di Vigliano Biellese Cristina Vazzoler, prendendo atto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020, che adotta precise misure per il contenimento del coronavirus in tutta Italia, ha comunicato il rinvio della camminata ludico-motoria - prevista per domenica 8 marzo - dal titolo "La vita corre... noi camminiamo insieme" e dell'appuntamento "Giocoleggendo"in Biblioteca, già fissato per martedì 17 marzo, nell'ambito della programmazione di "Nati per leggere" del Polo Bibliotecario Biellese.