Biella, interrogazioni e mozioni al prossimo consiglio comunale

E’ convocato per venerdì 20 marzo, in seduta straordinaria, il consiglio comunale di Biella. La seduta si aprirà alle 14 e saranno trattate le 18 interrogazioni presentate dai vari gruppi consiliari. La discussione sulle interrogazioni terminerà alle 17 e ci saranno in agenda due punti all’ordine del giorno.

I lavori si chiuderanno alle 22, fatta salva la conclusione del dibattito e relativa votazione del punto ancora in discussione all’ora di chiusura. L’ordine del giorno:

1) audizione rappresentanti Seab Spa in merito alla situazione attuale economica-finanziaria, nonchè all’assetto organizzativo e alle prospettive future della società

2) mozioni:

- approvazione dell’autonomia del Piemonte

- situazione lavori piscina Rivetti e lavoratori senza stipendio

- sostegno alla commissione regionale permanente sulla legalità

- affermazioni assessore Moscarola

- la giunta regionale ritiri o sospenda il disegno di legge allontanamento zero

- sostegno alla legge regionale “norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”

- parcheggio del nuovo ospedale

- risanamento società Seab