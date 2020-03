Dal Nord Ovest - Auto in fiamme nella notte

Auto distrutta dalle fiamme, nella notte, in via Cristoforo Colombo, a Vercelli. Intorno alle 3,30 una squadra della sede centrale del comando Vigili del Fuoco di Vercelli, è intervenuta all'altezza del civico 23 per un incendio autovettura.

All'arrivo della squadra, le fiamme avevano avvolto un veicolo in sosta e danneggiato anche un'altra auto posta nelle immediate vicinanze. L' intervento è valso allo spegnimento delle fiamme alla messa in sicurezza dello scenario interventistico. Sul posto, per gli accertamenti, c'era il personale della Polizia di Stato di Vercelli.