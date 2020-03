Lessona, perde il controllo dell'auto e si ribalta: uomo in ospedale

È stato trasportato all'ospedale di Ponderano l'uomo alla guida rimasto coinvolto in un incidente stradale questa mattina, poco dopo le 8, in via IV Novembre, vicino al Lanificio Drago di Lessona. Secondo i primi riscontri l'uomo, residente a Cossato e in viaggio verso Lessona, avrebbe perso il controllo della proprio auto capottandosi e sbattendo contro un cordolo in cemento a fianco della carreggiata.

L'impatto è stato violento e i detriti del mezzo si sono dispersi lungo la strada. Sul luogo del sinistro si sono precipitati, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo portandolo cosciente in Pronto Soccorso. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute. La dinamica del sinistro autonomo è al vaglio dei militari dell'Arma. La viabilità è rallentata fino a quando non si procederà con la rimozione del veicolo.