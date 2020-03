Arrestato per stalking 45enne di Biella: 50 messaggi al giorno, telefonate, pedinamenti e lancio di pietre

Ha approfittato di una delicata situazione famigliare di una 37enne per avvicinarla, riuscire a fidanzarsi e poi renderle la vita impossibile. Un caso da "codice rosso". Si tratta di S.F. di 45 anni residente a Biella, arrestato lunedì alle 13,40 da una pattuglia della Squadra volante della Polizia. Il giudice, al processo avvenuto nella mattinata de ieri 4 marzo, ne ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare nel carcere di via dei Tigli.

I FATTI. Saputo della crisi che stava attraversando la donna, causa un lutto famigliare, S.F. ne ha approfittato iniziando a frequentarla. Solo per poche settimane però fino a quando la stessa 37enne ha capito che qualcosa in lui non la convinceva. Rotto il rapporto sono arrivati i problemi. S.F. da dicembre ha incominciato a rendere la vita della donna, impossibile, con telefonate continue, 50/60 messaggi giornalieri e a seguirla anche nel momento in cui andava a trovare i genitori. Tra l'altro con l'alloggio vicino a quello dell'S.F.

Inoltre la donna era costretta a cambiare itinerario in auto in tutti i suoi spostamenti perchè S.F. si piazzava al ponte di Chiavazza e nel momento in cui la vedeva iniziava a scagliare pietre contro l'auto. Mesi di autentica paura che hanno costretto la sventurata a rivolgersi a specialisti per lo stress incontrato giornalmente. Lunedì 2 marzo, primo pomeriggio, dopo l'ennesima pietra, in preda al terrore è scappata alla stazione di piazza San Paolo e ha telefonato al numero di emergenza. Gli agenti della Squadra volante della Polizia hanno così individuato e fermato S.F. mettendogli le manette ai polsi. L'uomo ha alle spalle precedenti per furti, droga e evasione.