Uniti per Cavaglià: "La Strada Provinciale 593 è priva di segnaletica stradale"

Riceviamo e pubblichiamo.

I Consiglieri del gruppo “UNITI PER CAVAGLIA’” si fanno portavoce delle richieste pervenute dai cittadini residenti in prossimità della SP 593, e più precisamente nel tratto di strada compreso fra la “Stamperia Alicese” e Via Cornaleto, poiché priva di segnaletica sia orizzontale che verticale.

In tal senso si richiede all'amministrazione comunale di prenderne atto e portare avanti questa istanza.

A tal fine si ricorda che:

la velocità dei veicoli sul questo tratto di strada, trafficato anche da numerosi mezzi pesanti, è generalmente molto elevata e mette a rischio l'incolumità delle persone, in particolare di ciclisti e pedoni; considerato che lungo tutto il tratto stradale dal Comune di Alice Castello all'ingresso del Comune di Cavaglià, non è presente una segnaletica ben visibile che ricordi quali siano i limiti di velocità;

il punto in cui si incrociano le strade risulta difficoltoso per chi deve immettersi in strada così come per chi deve accedere alle varie proprietà / o strade;

le banchine ed limite della larghezza della sede stradale non sono ben visibili, in alcuni punti sono stati divelti i paletti con i catarifrangenti e soprattutto, mancando quasi completamente la linea che segna il centro strada, non viene indicato dove è vietato il sorpasso.

E' necessario verificare e migliorare la segnaletica stradale verticale e orizzontale come debitamente fatto per i tratti di strada provenendo da Dorzano e da Roppolo, verso Cavaglià, integrandola con segnalatori luminosi. E' già presente un segnalatore privo di alimentazione ormai da anni. Si segnala inoltre che Via Vercellone viene regolarmente percorsa da mezzi pesanti.

Invitiamo a trovare soluzioni idonee al fine di limitare la velocità delle automobili provenienti da entrambi i sensi di marcia con ogni azione atta a rallentare i mezzi e rendere più sicura ed agevole la percorrenza del tratto di strada in oggetto.

E chiediamo le tempistiche necessarie alla realizzazione di detti interventi.