Nuvolosa 2020, il Festival del Fumetto confermato con ingressi contingentati

Creativecomics e Comune di Biella comunicano alla cittadinanza che l’evento Nuvolosa 2020 – Festival del fumetto a Biella è confermato per domenica 8 marzo, dalle 10 alle 18. Alla luce delle indicazioni contenute all’interno del D.P.C.M. del 4 marzo 2020 verranno adottate misure di contenimento con ingressi contingentati, volti a evitare il sovraffollamento e misure per il rispetto delle disposizioni igieniche e delle regole di comportamento.

A tal fine: - l’accesso verrà regolamentato per far entrare il pubblico in modo graduale - si controllerà il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro per evitare il contatto ravvicinato con altre persone - verranno messi a disposizione dispenser con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. Le misure igienico-sanitarie previste dal D.P.C.M. 4/3/2020 saranno affisse e consultabili in ogni sala e spazio dedicato all’evento.

Durante l’evento sarà presente la Protezione Civile che verificherà il rispetto delle misure previste e provvederà a regolare l’accesso del pubblico, che sarà guidato lungo il percorso programmato e pensato per evitare possibili interferenze e assembramenti. Nelle prossime ore sarà stilato il programma definitivo, che verrà concentrato nella sola giornata di domenica 8 marzo.