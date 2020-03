Ener.Bit all'avanguardia nella mobilità elettrica

Si è completata la prima fase secondo i termini di legge previsti dall’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, Comma 15, D.Lgs 50/2016 per la fornitura, installazione e gestione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, pubblicato dalla società ENER.BIT in data 29.10.2019 e volto alla ricerca di un partner industriale per lo sviluppo di una rete di ricarica per veicoli elettrici nella provincia di Biella.

E' pervenuta l'interessante offerta dell'operatore economico BeCharge di Milano, azienda del Gruppo Be Power, impegnata nella realizzazione di una propria infrastrutture di ricarica in più Paesi del mondo.

BeCharge ha scelto di investire attraverso ENER.BIT, sullo sviluppo della provincia di Biella, garantendo l'installazione di colonnine a ricarica veloce ed accelerata (superveloce).

Una grande opportunità per il territorio biellese, perché BeCharge si impegna a finanziare la realizzazione, la manutenzione e l'approvvigionamento tecnologico dell'infrastruttura, garantendo il riconoscimento di un canone in favore anche dei Comuni sui quali verranno installate le colonnine previste dal progetto di ENER.BIT.

ENER.BIT provvederà a sottoporre il progetto alle Amministrazioni Comunali per raccogliere le loro adesioni e procedere nei prossimi mesi alla realizzazione delle prime colonnine.

"Sono orgoglioso di questa grande opportunità" dichiara il Presidente di ENER.BIT Paolo Maggia e prosegue affermando "insieme al Politecnico di Torino, abbiamo sviluppato una pianificazione per una strategia condivisa con il territorio ed oggi, questo grande lavoro improntato su basi scientifiche e di ricerca, ci consente di offrire un servizio ai Comuni e ai Cittadini moderno, semplice e rispettoso dell'ambiente".