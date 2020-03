Giletti sul Coronavirus: “Non è peste bubbonica, si guarisce. Paura non diventi elemento dominante”

“Io penso che siano stati fatti degli errori. Senti parlare troppe persone. Manzoni, in un capitolo dedicato alla peste, diceva che prima di parlare bisognerebbe ascoltare, paragonare, riflettere ma siccome è troppo facile parlare, tutti parlano”. Questo il pensiero di Massimo Giletti, espresso ieri sera nel corso della trasmissione Otto e mezzo, a proposito dell'emergenza Coronavirus.

“Si è data la sensazione di qualcosa che non è – ha spiegato su La 7 il giornalista biellese – Si sta bloccando un mondo tecnologico e avanzatissimo; si alzano altri muri solamente perchè c'è un'epidemia di un certo tipo dalla quale si esce nell'85 per cento dei casi con grande serenità”. E rivolgendosi agli ospiti della trasmissione (l'eurodeputata del Pd Simona Bonafè e il giornalista Beppe Severgnini) condotta da Lilli Gruber ha aggiunto: “Oggi serve una voce forte, il Presidente della Repubblica o il premier, che dica la verità: non si tratta di una peste bubbonica ma di una situazione difficile per i nostri ospedali. Ogni anno ci sono 3mila morti in incidenti d'auto, 1500 per alcol: è molto peggio. Che numeri sono quelli di questa pandemia? Siamo seri. Siamo in un tunnel di ansia e angoscia, invece bisognerebbe usare il cervello. Occorre stare attenti ma si guarisce da questa situazione”.

Infine, Giletti ha evidenziato come “la paura fa dei danni molto più gravi dei virus. La paura è un sentimento che deve esistere: temo chi non ne ha perchè è un incosciente ma non può diventare l'elemento dominante. Purtroppo abbiamo messo da parte la razionalità e la riflessione”.