Corradino conferma: “Primo caso positivo ma non siamo focolaio”. E stasera salta lo spettacolo di Ranieri VIDEO

“Si è vero: c'è un caso di coronavirus a Biella. Si tratta di una persona di 83 anni che si è trovata nel Biellese. Non è un biellese residente abitualmente. Si è sentito male ed è stato portato in pronto soccorso”. Arriva la conferma anche dal sindaco di Biella Claudio Corradino, alla notizia che un paziente ricoverato all'Ospedale di Ponderano è risultato positivo al tampone, confermando così il primo caso di coronavirus a Biella (leggi qui).

“Non c'è da preoccuparsi – analizza Corradino in diretta facebook - Non siamo un focolaio ma siamo una zona dove c'è stato un infetto. Dobbiamo tenere alta l'attenzione senza farci prendere dal panico”. Ma i primi effetti cominciano a farsi sentire: lo spettacolo di Massimo Ranieri previsto per questa sera al Teatro Odeon di Biella è stato annullato. “Ho dovuto far chiudere il teatro che era sold out – spiega il primo cittadino - Per i prossimi 15 giorni occorre adottare misure per contenere il rischio del contagio”.