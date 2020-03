Coronavirus, il premier Conte: "Scuole chiuse fino al 15 marzo"

"Il Governo -scrive la fonte Ansa alle 14,15- ha deciso per la chiusura da domani 5 marzo di tutte le scuole e gli atenei fino a metà marzo per gli effetti del coronavirus". E' quanto emerso dalla riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri a Palazzo Chigi. Quindi niente lezioni lunedì 9 marzo. Un'anticipazione di quanto detto dal premier è apparso sul sito Unito dell'università di Torino.

"In via precauzionale, a fronte del perdurare della situazione di incertezza sulla diffusione del Coronavirus, l’Ateneo ha deciso di prolungare la sospensione delle attività didattiche in presenza (lezioni ed esami) fino al 15 marzo 2020, in tutte le sedi dell’Ateneo e dei Dipartimenti, incluse le sedi extrametropolitane". Questo il comunicato ufficiale.

Tra gli studenti circola una voce che sarebbero stati individuati "tre possibili contagi" di giovani che frequentano il Politecnico di Torino. Questo fatto comunque resta ancora da verificare. Attendiamo un comunicato ufficiale dalla Regione Piemonte.