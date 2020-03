Bielmonte, sabato lo slalom gigante notturno

Tutto confermato per questo fine settimana a Bielmonte ed all'Oasi Zegna. In previsione delle temperature in calo e della neve in arrivo in questi giorni, la stazione sciistica di Bielmonte conferma l’apertura di tutte le piste da sci, dei tappetini di risalita per i bambini e delle due Scuole Sci.

Inoltre, per gli amanti del buio e del silenzio, Oasi Zegna propone iniziative per una serata romantica a caccia di stelle e della luna più grande che c’è. E per chi non vuole rinunciare alla buona cucina, i ristoranti, gli agriturismi e i rifugi propongono menu di stagione.

Questi gli eventi per i più romantici:

La superluna

Anno speciale il 2020 che in poche settimane ci riserva per due volte il fenomeno della superluna. L’ultima volta era stata il 9 febbraio, quando il satellite si è trovato a “soli” 368.086 chilometri dalla Terra. Il 9 marzo si avvicinerà di altri 5.000 chilometri e apparirà del 7% più grande della solita luna piena. Gli angoli panoramici dell'Oasi sono perfetti per osservare la luna gigante.

Fotografare il cielo di notte

La bellezza del cielo notturno dell’Oasi Zegna è nota. Senza inquinamento luminoso, con la distesa della pianura padana sotto i piedi e lo skyline delle montagne illuminato dalla sola luce della luna. E quando il cielo è terso lo spettacolo della stellata è davvero mozzafiato. Lo dimostrano le foto che i fan dell’Oasi postano sui social.

Ed ecco gli eventi per chi vuole divertirsi:

Con le ciaspole un tuffo nella natura

E' il modo migliore per godersi la natura, per fare un tuffo negli spazi più incontaminati, lontano dai rumori e dalla folla. Le ciaspolate sono un classico dell'Oasi Zegna, uno dei modi più apprezzati dai visitatori chevogliono esplorare la montagna in modalità slow. Si può andare in autonomia (seguendo i sentieri che sono sempre ben indicati) oppure in compagnia delle guide naturalistiche.

Con le guide di Overalp si va alla scoperta dei luoghi più suggestivi del parco naturale di Valdilana, il 7 marzo l’ultima uscita in programma. Per info e prenotazioni: 015.0990725 - 349.6252576 (lun - ven; 9.00 - 17.00) Per le prenotazioni è obbligatorio scrivere a overalp@overalp.com

Primo Trofeo Vela-sci Banks Sails

Il 7 marzo a Bielmonte, alle 18.30, gara di slalom gigante su pista illuminata. A seguire e in abbinata, il 18 aprile a Loano (SV), regata velica. Info: Scuola Sci Monte Marca 015.744110 3334611412 info@scuolascimontemarcabielmonte.it

Telemark Winter Fest “La Sbiellata”

Sabato 7 marzo a Bielmonte, una giornata interamente dedicata a tutto il popolo di sciatori a "mente e tallone libero" con test materiali gratuito e skipass scontato. L'obiettivo è quello di proporre a sciatori esperti e non, grandi e piccini, un modo diverso di scivolare sulla neve. Il ritrovo è alle ore 8.30 sul piazzale di Bielmonte accanto agli impianti di risalita per accredito, iscrizione ai corsi e ritiro skipass, coordinati da Alberto Ramella maestro di telemark e con il supportato dai Telemarker Bielèis. Fornitura gratuita di materiali e lezioni di circa un'ora sulle piste per imparare la tecnica. Alle ore 12.00 allo Chalet Massaro direttamente sulle piste da sci inizia la festa con Impacto Zero che suonano dal vivo, birra Menabrea e assaggi vari. Dalle 16.30 poi tutti al Bucaneve per un grande after ski dedicato ai telemarker con sorteggio finale. Per info e iscrizioni:telemarkerbieleis@gmail.com

L’Oasi Zegna

Oasi Zegna nasce nel 1993 come naturale sviluppo del “pensiero verde” di Ermenegildo Zegna, imprenditore e filantropo che a partire dagli anni ’30 finanziò e realizzò un’imponente opera di valorizzazione sociale e ambientale sulle montagne di Trivero, nel Biellese, dove ancora oggi ha sede il Lanificio Ermenegildo Zegna. Il pensiero filantropico del Fondatore, la responsabilità verso l’ambiente e le comunità locali vengono alimentate dall’impegno delle successive generazioni Zegna. Il progetto oggi interviene su un’area estesa per circa 100km2 dove praticare, liberamente o accompagnati da Guide professionistiche, attività dedicate al benessere,allo sport e all’intrattenimento. Il territorio offre strutture che garantiscono servizi e ospitalità tipiche della tradizione montana italiana, nel rispetto degli ecosistemi. Particolare attenzione viene destinata alla didattica,come naturale insegnamento alle nuove generazioni al rispetto e tutela degli habitat.Per i valori espressi e le affinità riscontrate, Oasi Zegna ha ottenuto nel 2014 il patrocinio del FAI - Fondo Ambiente Italiano e nel 2016 il Marchio di Qualità dalla Federazione Svizzera del Turismo.

