Biella, porte Aperte a "La Fiaba"

La pedagogia steineriana nasce a Stoccarda nel 1919 ad opera di Rudolf Steiner, fondatore del’antoposofia, moderna scienza dello spirito.

L’intento è di creare uomini liberi, liberi essenzialmente da se stessi, perché siano veramente inseriti e capaci nella vita pratica, attraverso un riconoscimento delle diverse tappe evolutive in modo che nulla venga lasciato indietro e nulla venga anticipato, bruciandone così le potenzialità. Nei confronti del bambino piccolo occorre sviluppare un atteggiamento pieno di calore, di interesse, in altre parole un atteggiamento artistico che colga i nessi dell’uomo col mondo e che sviluppi un sentire vero.

Nel Biellese, dal 2002 è presente “La Fiaba”, associazione di pedagogia steineriana che si occupa essenzialmente del bambino piccolo e dei suoi genitori accompagnandoli nel loro difficile compito. La Fiaba offre numerose attività e momenti di incontro atti a favorire lo sviluppo di una cultura del bambino piccolo: incontri mensili sulle tematiche della quotidianità con i bambini; conferenze a cura di educatori pedagogisti, medici, artisti e tutte quelle figure professionali che si rivolgono ai bambini; incontri e seminari artistici, poiché riteniamo che l’arte sia un mezzo efficace per vivificare la nostra vita di sentimento; laboratori ed attività manuali per creare manufatti destinati all’infanzia (abbigliamento e giocattoli) perché è soprattutto dalla destrezza delle nostre mani che nasce la conoscenza e la saggezza.

La Fiaba cura essenzialmente il movimento e il gioco dei bambini, perché da essi si sviluppano le più fini capacità sociali, il linguaggio e l’ascolto. L'associazione, grazie all'esperienza maturata in questi anni, attribuisce un valore enorme alla narrazione di fiabe e all’euritmia.

Sabato 7 febbraio a Biella, alle 10 presso la sede di Via Mazzini 28, La Fiaba invita bambini e genitori all'evento "Porte Aperte", per la presentazione del Gruppo Giochi, e delle attività organizzate da settembre a giugno per i bambini da 3 a 7 anni.

E' gradita la prenotazione per l'evento "Porte Aperte". Per informazioni: 3282261440; fiaba.biella@gmail.com .