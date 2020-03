Dal Nord Ovest - Si scontra contro un tir: grave un 19enne

Sono gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni residente a Crescentino dopo l'incidente che lo ha visto coinvolto ieri sera, martedì 3 marzo, a Verolengo. Il giovane era al volante della sua auto, una Peugeot 206 quando, intorno a mezzanotte, si è scontrato con un tir adibito al trasporto di animali vivi. Procedeva in direzione Crescentino.

Secondo le prime ricostruzioni, il tir era impegnato in una svolta a sinistra ed il giovane non è riuscito ad evitare l'impatto. Sul posto è intervenuto il 118, che ha estratto il ragazzo dalle lamiere e lo ha trasportato con urgenza al Cto, dove si trova attualmente in gravi condizioni. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Verolengo.