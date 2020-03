Ultima ora - Coronavirus, primo caso positivo al tampone all'ospedale di Ponderano

"Sono stati chiusi i reparti di medicina d'urgenza, pronto soccorso e rianimazione dell'ospedale di Ponderano". Questo è stato dichiarato da Mario Raviolo, coordinatore dell'unità di crisi della Regione Piemonte per l'emergenza Coronavirus. In realtà dall'Asl di Biella precisano che non si tratti di chiusura ma confermano il primo caso in provincia positivo al tampone del Covid 19. La persona verrà trasferita al nosocomio di Vercelli.

IL FATTO. Primo caso di Coronavirus a Biella. Un paziente ricoverato al Nuovo Ospedale degli Infermi di Ponderano è risultato positivo al tampone, obbligando in via precauzionale il 118 a chiudere momentaneamente il Pronto soccorso, il reparto di Medicina d’urgenza e la Rianimazione del nosocomio biellese. Al momento però non abbiamo riscontri di chiusura dei tre reparti come conferma l'Asl di Biella quindi probabilmente sono stati subito riaperti.

Le parole di Mario Raviolo e dell'assessore Icardi. La decisione è arrivata intorno alle 17,30. Stando a una prima verifica, il paziente sarebbe ricoverato da molti giorni. “Devo impedire che gli operatori portino a casa il contagio e lo diffondano” spiega Mario Raviolo, responsabile dell’Unita di Crisi del 118". L’obiettivo è quello di tutelare in ogni modo gli ospedali e il personale sanitario. “La nostra debolezza è il rischio di contagio degli ospedali” ha ammesso l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi.

Nelle scorse ore, per casi simili di contagio da Coronavirus, sono stati chiusi in via precauzionale i presidi ospedalieri di Tortona e Novi Ligure. Disagi in mattinata anche al pronto soccorso delle Molinette di Torino e al San Luigi di Orbassano.