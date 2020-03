Polizia, si intensifica il contrasto allo spaccio di stupefacenti. Arrestato 48enne a Biella

L'incessante attività investigativa di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti posto in essere dalla Squadra Mobile della Questura di Biella ha permesso di individuare e stroncare, alcuni canali di rifornimento di sostanze stupefacenti destinate al mercato del capoluogo. In particolare, nella serata del 3 marzo, attraverso mirati servizi di osservazione e controllo tesi ad arginare il fenomeno nelle zone frequentate da giovani, gli uomini della Squadra Mobile della Questura riuscivano a scovare e ad individuare un canale di rifornimento di sostanze stupefacenti - c.d. "leggere” - destinate ai giovani della "piazza " biellese.

In particolare, nel corso di un controllo eseguito in questo centro cittadino, sulla persona un uomo di 48 anni, residente a Biella, soggetto già noto al personale operante, veniva rinvenuto un involucro contente circa 50 grammi di sostanza stupefacente del genere hashish, che ragionevolmente confermava che la presenza dello stesso potesse essere finalizzata alla spaccio di sostanze stupefacenti. Atteso tale riscontro, nel corso della notte, gli investigatori della Squadra Mobile eseguivano la perquisizione delle abitazione del fermato che puntualmente confermava quanto sospettato. Infatti presso la sua abitazione, veniva rinvenuto un ulteriore involucro contente circa 50 grammi di hashish.

Per quanto rinvenuto l'uomo veniva tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e come disposto dall'Autorità Giudiziaria competente, veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.