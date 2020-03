L’imprenditore biellese Paolo Bodo rapinato a Roma. Bottino da 30 mila euro

Rapinato sul lungotevere a Roma l’imprenditore biellese Paolo Bodo. Minaccia, aggressione e rapina: questi i reati di cui sarebbero imputati i due uomini che a bordo di uno scooter gli hanno strappato dal polso l’orologio, un Rolex dal valore di circa 30.000 euro, per poi darsi alla fuga. Dopo aver parcheggiato la sua auto, Bodo è stato aggredito dai due rapinatori. Il fatto è successo di fronte alla Circolo Canottieri Roma sul Lungotevere Flaminio. "Sono sceso dall'auto per incontrare alcuni amici di tennis -racconta al telefono l'imprenditore- quando sono stato avvicinato da due elementi in motorino. Mi sono difeso sferrando un calcio a uno, accasciandolo a terra. Io sto bene, loro non mi hanno colpito e forse chi sta male oggi è proprio quello a cui ho dato un bel calcione".

Bodo ha la battuta sempre pronta, da vero sportivo anche in un'occasione simile. "Il secondo poi mi ha sfilato l'orologio e insieme al complice sono scappati sempre sul motorino -conclude l'imprenditore-. E' arrivata nel giro di poco la Polizia e a loro ho raccontato e denunciato il fatto". Indagini in corso anche se in questi casi, purtroppo sarà molto difficile dare un volto ai malviventi. Ideatore di Thindown, primo tessuto al mondo in piuma d’oca, in collaborazione con Joe Hiess e con l’ingegnere canadese Ron Reuben, Paolo Bodo è conosciuto in tutto il mondo per essere uno degli imprenditori che ha lasciato un segno importante nel mondo dello sport e della moda.