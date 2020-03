Biella, incidente sul lavoro: i due operai sono stati dimessi. No sostanze tossiche nei primi campioni

Aggiornamento delle 17 - I due operai sono stati dimessi dall'ospedale di Ponderano nel pomeriggio di oggi 4 marzo. All'arrivo del personale dell'unità Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dei Vigili del Fuoco di Biella, i primissimi dati di campionatura non confermavano la presenza di sostanze tossiche. Resta comunque da capire cosa sia successo al momento del presunto incidente. Sarà lo Spresal a indagare sulle cause con approfondimenti di quanto sia stata l'eventuale esposizione con anche il supporto delle analisi del sangue al pronto soccorso. Tutto rimandato nella prossime ore.

Il fatto - Sono stati ricoverati in codice giallo all'ospedale di Ponderano, due operai di un'azienda tessile di via Maestri del lavoro. La chiamata alla centrale operativa è arrivata dopo le 12. Immediatamente sono arrivate le unità speciali dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Biella oltre alle ambulanze del 118.

Sono attualmente in corso gli accertamenti da parte degli operatori dello Spresal dell'Asl di Biella e i tecnici dell'Arpa per capire il motivo del malore e se l'origine sia stata un'intossicazione per i due dipendenti. Le loro condizioni non sembrerebbero gravi.