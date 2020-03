Festa della Donna a Su Nuraghe, grande torta e mimose per tutte

Si tingono di giallo le sale di Su Nuraghe per la Festa della Donna in calendario a Biella, sabato 7 marzo, alle 21. Per l’occasione, addobbi e decorazioni assumono diverse gradazioni, dal dorato al paglierino, per abbellire una delle feste più sentite dall’universo non solo femminile. Al femminile è la storia della migrazione sarda a Biella, con ragazze sole che partono dall’Isola per il Continente in cerca di autonomia e riscatto, con in tasca il certificato di buona condotta e lettera di raccomandazione, rilasciata da parroco e suore del paese.

L’altra metà del cielo, un esercito di ragazze, si mette in viaggio anche da altre regioni d’Italia, alcune per andare a servizio nelle case dei ricchi ed allevarne i figli; altre operaie nelle fabbriche tessili, altre ancora a fare le infermiere presso l’Ospedale degli infermi cittadino, frequentando l’annessa scuola convitto. Una vita di sacrifici e di riscatto sociale alla ricerca di benessere e uguaglianza tra generi. Donne di ieri, custodi di memoria e di identità caratterizzano due realtà tutte al femminile del Circolo sardo di Biella.

Sono le “Donne del Filet” e le infermiere professionali e generiche, che da anni prestano servizio nell’Ambulatorio Infermieristico Sardo intitolato alla “dott.ssa Emilia Cavallini”. Donne che si incontrano, impegnate con ago, filo, navette e telai per tramandare, attraverso il gesto e la parola, saperi antichi appresi nei luoghi di provenienza e in quelli di accoglienza. Donne in camice bianco, che offrono a tutti i Biellesi amorevole professionalità, ben oltre i “confini” della comunità di origine. Festa della donna, dunque, per celebrare in piacevole amicizia e simpatia un corale momento di ringraziamento, durante il quale verranno consegnate, a tutte le donne presenti, mimose confezionate da Christian Canterino (Angolo del Fiore).

Seguirà il taglio della grande torta a forma di Sardegna preparata dai pasticceri della Gelateria “Bertinetti” dello Chalet Giardini Biella.