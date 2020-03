Chiude il "Pilla Caffè and Food", Diego Minessi: "Chiudo con il cuore a pezzi, largo ai giovani"

"E' diventato tutto troppo difficile e gravoso da gestire. Largo ai giovani. Mi spiace moltissimo perchè è una mia creazione e dopo 18 anni, chiudere, mi manda il cuore a pezzi". Commosso quasi con le lacrime agli occhi si congeda così Diego Minessi, 53 anni, sposato con Luisa e padre di Giacomo, un ragazzino di 12 anni. Per 18 lunghi anni Minessi ha servito persone migliaia di clienti, amici, conoscenti al suo Pilla Caffè and Food in strada Trossi, nel comune e di Benna.

Il Pilla Caffè and Food è diventato un posto di ritrovo, un locale dove chi entrava veniva servito con tutti gli accorgimenti di colui che lavora con passione. Una decisione sofferta, maturata dopo tanti mesi. "Grazie, perché tutti avete contribuito a far crescere il mio locale -racconta Diego Minessi-. Permettetemi di ringraziare tutte le collaboratrici che in questi 18 anni si sono alternate dietro il banco regalandovi un sorriso. Ma un ringraziamento particolare va a Vanda Bonardi, lei è stata il mio braccio e la mia mente quando ero offuscato dalla stanchezza, la mia coscienza quando i pensieri mi toglievano la lucidità. Non vi dimenticherò mai. In ultimo ma doveroso, grazie alla mia famiglia che nei momenti bui mi ha sempre dato la forza di perseverare e di non arrendermi".

Il futuro però riserva sempre emozioni, in questo caso, a chi va e chi entra. Minessi andrà a collaborare con una nota torrefazione "con un proprietario e direttore commerciale vulcanici -conclude Diego-. Insieme abbiamo importanti progetti davanti a noi. Questa soluzione è la ricerca di stimoli che stavo cercando. E credo che me ne darà tantissimi". E il Pilla Caffè and Food? Non chiuderà ma cambierà proprietà e nome. Si chiamerà "Life" e la nuova gestione è affidata a Francesca Passini. Sabato 7 marzo sarà l'ultimo giorno del Pilla Caffè and Food poi spazio al futuro che per Diego e Francesca non potrà che essere emozionante.