Vigliano, la lettera di un lettore: “Non si rispetta Stop all'incrocio tra via Umberto e Avilianum. C'è rischio incidenti”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Egregio direttore, vorrei rivolgermi all'amministrazione comunale di Vigliano Biellese per segnalare una situazione di pericolo all'incrocio tra via Umberto e corso Avilianum. Spesso chi arriva da piazza Conte Ferdinando Avogadro di Collobiano, specie in tarda serata, tende a non rispettare lo STOP presente all'intersezione con via Umberto procedendo dritto senza fermarsi o dando precedenza alle auto in transito.

E, qualche volta ho evitato per un soffio di scontrarmi con questi guidatori ignari delle regole base del codice della strada. Una situazione che si replica poco distante alla fine di corso Avilianum. Forse sarebbe il caso di intervenire prima di evitare possibili incidenti stradali, magari con l'installazione di un semaforo o altri provvedimenti che garantiscano la sicura viabilità nella zona”.