La Virtus designata organizzatrice delle finali Under 14 Fipav

Sarà la Virtus Biella ad organizzare le finali territoriali Fipav della categoria Under 14 femminile. La manifestazione è in calendario per domenica 15 marzo e la notizia dell’assegnazione è giunta proprio nella giornata di venerdì 28 febbraio. Il calendario delle finali prevede che al mattino si giochino le semifinali e nel pomeriggio l’assegnazione della vincitrice e dei posti sul podio.

Al momento non sono ancora state rese note le palestre e gli orari. Grande soddisfazione per il club di Chiavazza e del direttore sportivo, Franco Vecco Garda: “Siamo contenti che il Comitato territoriale abbia designato il nostro club come organizzatore. La speranza è di vedere il 15 marzo sui campi di Biella la nostra rappresentativa Under 14. Sarà comunque una bella giornata all’insegna del volley giovanile per tutti gli appassionati”.